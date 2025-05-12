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        Temizlik görevlileri parkta 2 tabanca buldu

        ESKİŞEHİR'de belediye görevlileri, temizlik çalışmalarının sürdüğü Porsuk Çayı ve bir parktaki çalılılar arasında 2 tabanca buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 17:53 Güncelleme: 12.05.2025 - 17:55
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        Temizlik görevlileri parkta 2 tabanca buldu
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        ESKİŞEHİR’de belediye görevlileri, temizlik çalışmalarının sürdüğü Porsuk Çayı ve bir parktaki çalılılar arasında 2 tabanca buldu. Polise teslim edilen silahlar incelemeye alındı.

        Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda parkta temizlik yapan görevlileri çalıların arasında bir tabanca olduğunu fark ederek polise bilgi verdi. Ekipler tarafından tabanca incelemeye alındı. Porsuk Çayı’nda bir süredir devam eden dip temizliği sırasında da ise belediye ekipleri suda bir poşet gördü. Ekiplerin kontrolünde poşetin içerisinde tabanca ve beze sarılmış 2 şarjör bulundu. Polis ekipleri tarafından teslim alınan tabanca da incelemeye alındı. 2 tabancaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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