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        Eskişehir'de tefeciliğe 2 tutuklama

        ESKİŞEHİR'de jandarmanın tefeci operasyonunda gözaltına aldığı 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 17:20 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:25
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        Eskişehir'de tefeciliğe 2 tutuklama
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        ESKİŞEHİR’de jandarmanın tefeci operasyonunda gözaltına aldığı 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin mağdurlardan 1 milyon 250 bin lira aldıkları ve 4 daireyi üzerlerine geçirdikleri tespit edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin İnönü ilçesinde tefecilik yapıp, suçtan kaynaklanan mal varlığını akladığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre izlenen 2 şüphelinin evlerine baskın düzenlendi. Evdeki aramalarda senet defteri, 10 adet isme yazılmış senet, 193 boş senet, 443 tabanca mermisi, tabanca şarjörü, 2 cep telefonu, ruhsatsız av tüfeği, geyik boynuzu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin mağdurlardan tefecilik yöntemiyle 1 milyon 250 bin lira aldığı ve 4 daireyi üzerlerine geçirdiği tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilip ifadeleri alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede ‘Tefecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama’ suçlamasıyla tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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