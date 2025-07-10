Otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR’de otomobilin çarptığı motosikletli Mustafa T. (41) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Tepebaşı ilçesi Sarıcakaya Caddesi üzerinde meydana geldi. B.Y. (62) yönetimindeki 26 PK 755 plakalı otomobil, önünde giden Mustafa T. idaresindeki 26 ACV 879 plakalı motosiklete çarptı. Kazada savrulan motosikletli Mustafa T. yaklaşık 30 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Mustafa T.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa T.’nin cenazesi savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü B.Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayı işlettiği dükkanında otururken gördüğünü ifade eden Şahin Gözüm, “Ben ilk olarak sesi duydum, dışarı baktığımda gördüm ki motosikletli havada uçuyor. Sonra yere düştü. O sırada araç sürükleniyordu, dükkan önünde durdu. Ben hemen dışarı çıktım, motosikletli yerde yatıyordu ve kafası kanıyordu. Başta nefes vardı ama 3-4 dakika sonra o da gitti. Otomobil çarptıktan sonra biz motosikletliyi yerde gördük” dedi.