Futbol: Spor Toto Süper Lig (İlk yarı)

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Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ekrem Kan, Esat Sancaktar

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Muric, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Bytyqi, Endri Çekiçi, Muhammet Demir

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Yılmaz, Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro, Onur Ergün, Lobjanidze, El Kaabi, Varga

Sarı kartlar: Dk. 33 Bytyqi (Arabam.com Konyaspor), Dk. 33 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor)





ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında, Konya'daki stadın zemininde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir'de oynanan Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

4. dakikada sol kanattan gelişen Arabam.com Konyaspor atağında Bytyqi'nin ortasında Endri Çekiçi'nin kayarak dokunduğu top, az farkla auta çıktı.

12. dakikada Arabam.com Konyaspor kaleyi cepheden gören bir noktada serbest vuruş kazandı. Endri Çekiçi'nin sert şutunu kaleci Erce Kardeşler uzaklaştırdı.

40. dakikada Atakaş Hatayspor'un sol kanattan kullandığı kornerde Lobjanidze, Ribeiro'ya pas verdi. Ribeiro'nun ceza yayının gerisinden attığı sert şutu, kaleci Sehic, kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

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