Eskişehir türküsü "Kahveyi Kavururlar" 3 dilde klip olarak yayınlandı

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ESKİŞEHİR (AA) - 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla "Kahveyi Kavururlar" adlı Eskişehir türküsü için 3 farklı dilde klip çekildi.

Moldovalı sanatçı Leonida Timuş, gönüller arasında kurduğu köprülerle özel bir yere sahip Türk kahve kültürünü tanıtmak için "Kahveyi Kavururlar" adlı türküyü Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak seslendirdi.

Eskişehir'de çekilen, Türk kahvesinin pişirilme şekilleri ve materyallerinin de bulunduğu klipte, halk dansları gösterileri de sunuldu.

Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde kahve işletmesi bulunan Oral Büyüksarı, gazetecilere, Türk kahvesinin Türk kültürü açısından önemine değinerek, "Kahveyi Kavururlar adlı türküyü farklı dillere çevirip yurt dışındaki kahveseverlere öğretmek istiyorum. O nedenle bu yıl uluslararası sanatçı, 9 dil konuşan, 20 dilde şarkı, ilahi okuyan Leonida Timuş ile klip çektik. Herkes bilsin ki, bizim kahve kültürümüz çok eskilere dayanıyor." diye konuştu.

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