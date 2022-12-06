Eskişehir'de avukat olan eski eşini ve yardıma gelen kişiyi yaralayan sanığın yargılanması sürdü

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de eski karısı olan avukatı ve yardıma gelen kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın, asliye ceza mahkemesinin görevsizlik kararı vermesinin ardından ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mete A, eski eşi avukat Merve Gül Durmaz, suçtan zarar gören Furkan S. ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık Mete A, Durmaz'ı ölümle tehdit ettiği, ısrarlı takipte bulunduğu iddialarını reddederek tahliyesini ve beraatini istedi.

Durmaz ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, can güvenliğinin bulunmadığını ifade etti.

Mütalaasını veren savcı, sanık Mete A'nın eski eşine yönelik "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "boşandığı eşe karşı ısrarlı takip", "alenen hakaret" ve "ruhsatsız silah taşıma" ile Furkan S'ye karşı "kasten yaralama" suçlarından 16 yıl 3 aydan 31 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mete A'nın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 23 Aralık'a erteledi.

- Olay

Hoşnudiye Mahallesi Doğruer Sokak'taki alışveriş merkezinin otoparkında, 7 Haziran'da, eski eşi tarafından silahla ateş edilmesi sonucu Merve Gül Durmaz ile olay yerinde bulunan Furkan S. yaralanmıştı.

Tutuklanan sanık Mete A. hakkında "kasten yaralama", "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "hakaret" ve "ruhsatsız tabanca taşımak" suçlarından 3 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle 9. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Dava dosyası, bu mahkemenin görevsizlik kararı vermesi nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

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