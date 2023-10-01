Eskişehir'de asayiş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otomobil hırsızlığı yaptığı iddiasıyla jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçeye bağlı Atalantekke Mahallesi'nde meydana gelen otomobil hırsızlığı olayı ile ilgili Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Eskişehir Bölge Trafik polis ekipleri koordinesinde çalışma başlatıldı.

Ekiplerin çalışması sonucunda kimliği belirlenen hırsızlık şüphelisi çaldığı araçla birlikte yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, "Otomobil hırsızlığı" suçundan çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

- Aranan şüpheli yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce Odunpazarı ilçesinde icra edilen faaliyette "Uyuşturucu, İzinsiz Kazı Yapmak" gibi 4 ayrı suçtan kaydı bulunan ve "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Şüpheli işlemlerinin ardından tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.