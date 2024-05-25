Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Gastronomi öğrencileri tescilli Eskişehir simidinin yapımını ustasından öğrendi

        Eskişehir'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü öğrencilerine coğrafi işaret tescilli Eskişehir simidinin yapımının öğretildiği atölye etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 09:46 Güncelleme: 25.05.2024 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gastronomi öğrencileri tescilli Eskişehir simidinin yapımını ustasından öğrendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü öğrencilerine coğrafi işaret tescilli Eskişehir simidinin yapımının öğretildiği atölye etkinliği düzenlendi.

        Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Türk Mutfağı Uygulama ve Araştırma Merkezince fakültenin Uygulama Mutfağı'nda gerçekleştirilen Eskişehir Simidi Yapım Atölyesi'nde, Gastronomi Bölümü öğrencileri konuk şef Eyüp Köse'nin anlatımıyla simit yapım süreçlerini yakından izledi. Öğrenciler teorik anlatımın ardından uygulama sürecine geçerek Eskişehir simidi yaptı.

        Dr. Öğr. Üyesi Alev Dündar, AA muhabirine, sıcak mutfak, soğuk mutfak, pastane, çikolata yapımı, kahveler, içecekler, asitli içecekler gibi dersler alan öğrencilerin donanımlı mezun olması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

        Atölye etkinliğinde Eskişehir simidinin tarifi ve fırınlama farklılıklarının da anlatıldığını belirten Dündar, şu bilgileri verdi:

        "Eskişehir simidi yapımı için protein oranı yüksek olmayan un ve yaş maya gerekiyor. Ayrıca bu simit için özellikle istenen şey incir pekmezi ve simit yapımına uygun özel susamı. Un, su ve maya ile güzel bir hamur oluşturuluyor, sonrasında pekmez ve susamla fırına sürülüyor. Orijinalinde meşe odunuyla çalışan bir fırında pişmesi gerekiyor ancak mutfağımızda öyle bir fırınımız ne yazık ki yok. Bu nedenle konvansiyonel fırında pişecek. Böyle ortamlarda yaparken de biraz sıvı yağ yağ ve şeker eklendi. Özellikle coğrafi işaretli olarak düşündüğümüzde en belirgin ayırıcı özelliği olarak yapımında incir pekmezini görüyoruz."

        Dündar, hafta etkinlikleri kapsamında 27 Mayıs'a kadar Sivrihisar baklavası, Osmanlı mutfağı reçeteleri gibi konularda atölye çalışmalarının süreceğini ifade etti.

        Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Abdülkadir Can Denli ise bu tür etkinliklerin, farklı süreçleri görmeleri bakımından önemli yarar sağladığını vurguladı.

        Eskişehir simidini diğerlerinden ayıran özellikleri öğrendiklerini anlatan Denli, "Gastronominin mikrobiyoloji alanına yoğunlaşmış birisi olarak simitte kullanılan maya benim için çok önemli. Bir ürün nasıl fermente edilir ve fermantasyon süreci nasıl gerçekleşir, bunun üzerine burada yoğunlaşma fırsatı buluyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Binlerce ev toprak altında: Can kaybı 300'ü geçti!
        Binlerce ev toprak altında: Can kaybı 300'ü geçti!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Kartta harcama artış hızı % 15'e düştü
        Kartta harcama artış hızı % 15'e düştü
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"
        Kimlere çocuğundan aylık bağlanır?
        Kimlere çocuğundan aylık bağlanır?
        Akın ettiler
        Akın ettiler
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Sabahları limonlu su içmek kilo verdirir mi?
        Sabahları limonlu su içmek kilo verdirir mi?
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Putin: Müzakerelere hazırız
        Putin: Müzakerelere hazırız
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Edirne Valiliği'nden "tiny house" açıklaması
        Edirne Valiliği'nden "tiny house" açıklaması
        "Tarihi Ermenistan" çıkışı
        "Tarihi Ermenistan" çıkışı
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Ergin Atamanlı Pana, finalde
        Ergin Atamanlı Pana, finalde
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı

        Benzer Haberler

        Vatman ıslanmasın diye şemsiye tuttu; o anlar kamerada
        Vatman ıslanmasın diye şemsiye tuttu; o anlar kamerada
        Eşine eziyet ve cinsel saldırıdan tutuklandı
        Eşine eziyet ve cinsel saldırıdan tutuklandı
        "Ulusal Uzay Mevzuatı: Dünyadan Örnekler ve Türkiye İçin Öneriler Konferans...
        "Ulusal Uzay Mevzuatı: Dünyadan Örnekler ve Türkiye İçin Öneriler Konferans...
        Eskişehirli kadın esnaf, makas değiştirmek için tramvaydan inen vatmanın ıs...
        Eskişehirli kadın esnaf, makas değiştirmek için tramvaydan inen vatmanın ıs...
        Eskişehir'in tescilli lezzetleri Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde tanıtıld...
        Eskişehir'in tescilli lezzetleri Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde tanıtıld...
        Eskişehir'de eşini darbettiği öne sürülen koca tutuklandı
        Eskişehir'de eşini darbettiği öne sürülen koca tutuklandı