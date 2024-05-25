Gastronomi öğrencileri tescilli Eskişehir simidinin yapımını ustasından öğrendi

Eskişehir'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü öğrencilerine coğrafi işaret tescilli Eskişehir simidinin yapımının öğretildiği atölye etkinliği düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Türk Mutfağı Uygulama ve Araştırma Merkezince fakültenin Uygulama Mutfağı'nda gerçekleştirilen Eskişehir Simidi Yapım Atölyesi'nde, Gastronomi Bölümü öğrencileri konuk şef Eyüp Köse'nin anlatımıyla simit yapım süreçlerini yakından izledi. Öğrenciler teorik anlatımın ardından uygulama sürecine geçerek Eskişehir simidi yaptı.

Dr. Öğr. Üyesi Alev Dündar, AA muhabirine, sıcak mutfak, soğuk mutfak, pastane, çikolata yapımı, kahveler, içecekler, asitli içecekler gibi dersler alan öğrencilerin donanımlı mezun olması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Atölye etkinliğinde Eskişehir simidinin tarifi ve fırınlama farklılıklarının da anlatıldığını belirten Dündar, şu bilgileri verdi:

"Eskişehir simidi yapımı için protein oranı yüksek olmayan un ve yaş maya gerekiyor. Ayrıca bu simit için özellikle istenen şey incir pekmezi ve simit yapımına uygun özel susamı. Un, su ve maya ile güzel bir hamur oluşturuluyor, sonrasında pekmez ve susamla fırına sürülüyor. Orijinalinde meşe odunuyla çalışan bir fırında pişmesi gerekiyor ancak mutfağımızda öyle bir fırınımız ne yazık ki yok. Bu nedenle konvansiyonel fırında pişecek. Böyle ortamlarda yaparken de biraz sıvı yağ yağ ve şeker eklendi. Özellikle coğrafi işaretli olarak düşündüğümüzde en belirgin ayırıcı özelliği olarak yapımında incir pekmezini görüyoruz."