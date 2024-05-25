Almanya'dan 15 sportif uçakla Türkiye turuna çıkan pilotlar Eskişehir'e geldi

Almanya'dan 15 sportif uçakla Türkiye gezisi için yola çıkan havacılık tutkunlarının son durağı Eskişehir'deki Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri oldu.

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Fly 2 Troy Grubu'nun organizasyonuyla Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerini görmeye gelen havacılık tutkunları, Adıyaman'daki gezi programlarının ardından yaklaşık 3 saatlik uçuşla Sivrihisar Havacılık Merkezi'ne ulaştı.

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği üyelerince apronda çiçeklerle karşılanan pilotlar ve aileleri, çeşitli uçak motorları ve hava araçlarının sergilendiği M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'ni gezdi.