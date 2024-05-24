Vatman ıslanmasın diye şemsiye tuttu; o anlar kamerada

ESKİŞEHİR’de esnaf Canan Selamet, sağanak sırasında makas değişimi yapmak için tramvaydan inen vatmana şemsiye tuttu. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

İki Eylül Caddesi’nde şarküteri dükkanı işleten Canan Selamet, sağanak sırasında iş yerinin önünden hareket eden tramvayın makas değişimi yapmak için durduğunu gördü. Tramvaydan inerken yağış sebebiyle zor anlar yaşayan kadın vatmanı gören Selamet, müşterisinden aldığı şemsiyeyle yardımına koştu. Vatmana makas değiştirdiği iki noktada da şemsiye tutarak ıslanmaması için özen gösteren Canan Selamet, daha sonra dükkanına döndü. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede yayıldı.