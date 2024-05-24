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        Vatman ıslanmasın diye şemsiye tuttu; o anlar kamerada

        ESKİŞEHİR'de esnaf Canan Selamet, sağanak sırasında makas değişimi yapmak için tramvaydan inen vatmana şemsiye tuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 17:47 Güncelleme: 24.05.2024 - 17:50
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        Vatman ıslanmasın diye şemsiye tuttu; o anlar kamerada
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        ESKİŞEHİR’de esnaf Canan Selamet, sağanak sırasında makas değişimi yapmak için tramvaydan inen vatmana şemsiye tuttu. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        İki Eylül Caddesi’nde şarküteri dükkanı işleten Canan Selamet, sağanak sırasında iş yerinin önünden hareket eden tramvayın makas değişimi yapmak için durduğunu gördü. Tramvaydan inerken yağış sebebiyle zor anlar yaşayan kadın vatmanı gören Selamet, müşterisinden aldığı şemsiyeyle yardımına koştu. Vatmana makas değiştirdiği iki noktada da şemsiye tutarak ıslanmaması için özen gösteren Canan Selamet, daha sonra dükkanına döndü. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede yayıldı.

        Vatmanın zor durumda olduğunu görerek yardımcı olmak istediğini söyleyen Canan Selamet, “Yağmurlu günde tramvay geçerken, burada makas değiştirmek için durduğu anda vatman kız arkadaşımızın zor durumda olduğunu görünce ona yardım etmek istedim. Hemen şemsiyeyi alıp, ona yardımcı olmak istedim ve bu birçok sosyal medyada paylaşılmış, ilgi gösterildiği için çok teşekkür ederim. Böyle iyiliklerin, güzelliklerin olmasını her zaman isterim. İnşallah bundan sonra hep beraber, hepimiz iyilik için beraber olur, iyiliklere koşarız. Ben kendi adıma hep söylüyorum, iyilik her zaman kazanır” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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