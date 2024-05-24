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        Eşine eziyet ve cinsel saldırıdan tutuklandı

        ESKİŞEHİR'de eşine eziyet ederek dövdüğü ve cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Nevzat Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 16:56 Güncelleme: 24.05.2024 - 17:00
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        Eşine eziyet ve cinsel saldırıdan tutuklandı
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        ESKİŞEHİR’de eşine eziyet ederek dövdüğü ve cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Nevzat Ç. (39), çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘eşe karşı eziyet, kasten yaralama ve cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı. Vücudunun birçok yerinde morluklar oluşan Şükran Ç. (31) ise hastanedeki müdahalesinin ardından 2 çocuğuyla birlikte kadın sığınma evine yerleştirildi.

        Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi’nde oturan 2 çocuk annesi Şükran Ç., önceki gün evden çıkıp kent merkezindeki bir alışveriş merkezine gitti. Burada bir dükkana sığındığı belirtilen Şükran Ç., ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Vücudunda morluklar olduğu tespit edilen Şükran Ç., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Bürosu’nda eşi Nevzat Ç.’nin kendisine eziyet ettiğini, sürekli dövdüğünü ve cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. 9 yıldır aynı eziyeti çektiği için evden kaçtığını anlatan Şükran Ç.’nin ifadesi üzerine eşi Nevzat Ç. hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yakaladığı Nevzat Ç. suçlamaları kabul etmedi. Nevzat Ç., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘eşe karşı eziyet, kasten yaralama ve cinsel saldırı’ suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

        İKİ ÇOCUĞU İLE BİRLİKTE KORUMA ALTINA ALINDI

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, eşine eziyet ettiği iddia edilen şüpheli hakkında soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Açıklamada, “Mağdur kadın eşi tarafından şiddet uygulandığı, uzun süredir kötü davranarak vücudunun birçok bölgesini yaraladığı, eziyet ettiği ve cinsel saldırıda bulunduğu olay ile ilgili olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Bürosu tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Şüpheli hakkında ‘eşe karşı eziyet, eşe karşı kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama ve cinsel saldırı’ suçları yönünden başlatılan soruşturma kapsamında mağdur kadının Cumhuriyet Başsavcılığımızca aldırılan doktor raporunda; travma bulgularının değişik zamanda meydana geldiği, şahsın tek başına bunu yapamayacağını mutlaka bir başkası tarafından künt cisimle yapabileceği tespit edilmiştir. Şüpheli Cumhuriyet savcısı talimatı ile gözaltına alınmış, sorgusunun ardından tutuklanması talebi ile sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Mağdur hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca koruma tedbirlerine başlanılmış olup, mağdurun durumu Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şiddet Önleme Merkezine bildirilmiş ve çocukları ile birlikte koruma altına aldırılarak sığınma evine yerleştirilmiştir” denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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