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        Eskişehir'de seyir halindeki otomobil yandı

        Eskişehir'de seyir halindeyken yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 11:59 Güncelleme: 03.10.2023 - 11:59
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        Eskişehir'de seyir halindeki otomobil yandı
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        Eskişehir'de seyir halindeyken yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Hoşnudiye Mahallesi'nde, Eskişehir Garı yakınında seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 FZK 50 plakalı otomobil, motor bölümünden yanmaya başladı.

        Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurdu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

        Aracın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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