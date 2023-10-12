Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        ESOGÜ Tıp Fakültesi İnme Merkezi'ne uluslararası akreditasyon

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı bünyesindeki "ESOGÜ Tıp Fakültesi İnme Merkezi", Dünya İnme Organizasyonunca "Kapsamlı İnme Merkezi" olarak akredite edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        ESOGÜ Tıp Fakültesi İnme Merkezi'ne uluslararası akreditasyon
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı bünyesindeki "ESOGÜ Tıp Fakültesi İnme Merkezi", Dünya İnme Organizasyonunca "Kapsamlı İnme Merkezi" olarak akredite edildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, yurt dışından gelen 3 bağımsız nörolog tarafından denetlenen kuruluş, Dünya İnme Organizasyonunca dünyanın en iyi merkezlerinden biri olarak gösterildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, akreditasyon kararının Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen Dünya İnme Kongresi'nde tebliğ edildiğini duyurdu.

        Merkezin 2010 yılından bu yana Eskişehir ve çevre illerine hizmet verdiğini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

        "Merkezimiz, büyük bir takım çalışması ve ekip ruhuyla hareket etmektedir. İnme şüphesi olan hastalar, 112 ekiplerince değerlendirilerek doğrudan merkezimize sevk edilmektedir. Türkiye’nin ilk resmi inme merkezi olan ESOGÜ İnme Merkezi’nde binlerce hastaya beyin damarlarını açıcı tedaviler uygulanmıştır. Kuruluşumuzda, Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen 40 nöroloji uzmanına beyin damarı açıcı tedavilere yönelik eğitimler verilmesinin yanı sıra yurt dışından gelen uzmanlar da yetiştirilmiştir. Merkezimiz, beyin kanamalarında nöroanjiyografik müdahaleler ile ameliyatlar için ESOGÜ Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı'yla da çalışmaktadır."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        TBMM'de Gazze oturumu
        TBMM'de Gazze oturumu
        Feci kaza! TIR kayalara çarpıp parçalandı!
        Feci kaza! TIR kayalara çarpıp parçalandı!
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        Taksiciye önce ceza sonra tahliye
        Taksiciye önce ceza sonra tahliye
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!
        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 5 şüpheliye suçüstü
        Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 5 şüpheliye suçüstü
        Eskişehir'de, dilencilere para vermek yasaklandı
        Eskişehir'de, dilencilere para vermek yasaklandı
        Eskişehir'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına...
        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına...
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Reyhan'dan Büyükşehir Belediyesine "borçlanma...
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Reyhan'dan Büyükşehir Belediyesine "borçlanma...
        TEI, SAHA-EDGE Savunma Sanayi Buluşması'nda yerini aldı
        TEI, SAHA-EDGE Savunma Sanayi Buluşması'nda yerini aldı