Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Eskişehir'de TMO hizmet binasının açılışında konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemizde üretilen ve bizler için iftihar vesilesi olan her bir ürünü TMO, çiftçinin, üreticinin dostu olarak alım garantisi veriyor, özellikle stratejik ürünler başta olmak üzere. Bu hizmeti verebilmek için hem depolama tesisleri hem idari tesisler mutlaka gerekiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 18:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Eskişehir'de TMO hizmet binasının açılışında konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemizde üretilen ve bizler için iftihar vesilesi olan her bir ürünü TMO, çiftçinin, üreticinin dostu olarak alım garantisi veriyor, özellikle stratejik ürünler başta olmak üzere. Bu hizmeti verebilmek için hem depolama tesisleri hem idari tesisler mutlaka gerekiyor." dedi.

        Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Başmüdürlüğünün yeni hizmet binasının açılış töreninde, Türkiye'de taşra teşkilatı en yaygın bakanlık olarak ülkenin dört bir tarafında vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmenin derdinde olduklarını söyledi.

        En iyi hizmeti verebilmek için Tarım ve Orman Bakanlığının kadim kurumları olduğunu belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

        "TMO da bunlardan bir tanesi. Ülkemizde üretilen ve bizler için iftihar vesilesi olan her bir ürünü TMO, çiftçinin, üreticinin dostu olarak alım garantisi veriyor, özellikle stratejik ürünler başta olmak üzere. Bu hizmeti verebilmek için hem depolama tesisleri hem idari tesisler mutlaka gerekiyor. Bu tesisler, bu binalar, beraber görev yaptığım, vatandaşlarımıza hizmet etmek için görev yaptığım arkadaşlarımın çalışması için bir ortam ama buralar üreticilerimizin, çiftçilerimizin, vatandaşlarımızın yerleri. İnşallah hayırlı hizmetlere vesile olur."

        Konuşmanın ardından Bakan Yumaklı, beraberindeki Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve diğer ilgililerle açılış kurdelesini kesti.

        Bakan Yumaklı, açılış töreninden önce Dönmez ve Albayrak ile Eskişehir Valiliğini ziyaret etti. Burada Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yumaklı, Vali Yılmaz ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bakan Yumaklı, Eskişehir'de
        Bakan Yumaklı, Eskişehir'de
        Bakan Yumaklı, Eskişehir'de TMO'nun yeni binasını açılışını gerçekleştirdi
        Bakan Yumaklı, Eskişehir'de TMO'nun yeni binasını açılışını gerçekleştirdi
        Bakan Yumaklı'dan Eskişehir Valiliği'ne ziyaret
        Bakan Yumaklı'dan Eskişehir Valiliği'ne ziyaret
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Eskişehir'de konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Eskişehir'de konuştu:
        Belediye Başkanı Akgün'ü hedef alan paylaşımlara 5 yıl hapis istemi
        Belediye Başkanı Akgün'ü hedef alan paylaşımlara 5 yıl hapis istemi
        Çifteler Belediyesi hakkında hukuki süreç başlıyor Bakan Yumaklı, Sakaryaba...
        Çifteler Belediyesi hakkında hukuki süreç başlıyor Bakan Yumaklı, Sakaryaba...