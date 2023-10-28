Eskişehir'de "Okul Öncesi Eğitimde Özel Eğitimin Desteklenmesi Projesi"nin kapanış toplantısı yapıldı

Eskişehir'de, "Geç Kalma! Okul Öncesi Eğitimde Özel Eğitimin Desteklenmesi Projesi"nin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentteki bir otelde düzenlenen programda proje koordinatörü Elfesiya Kalay'ın, 31 Ekim Salı günü tamamlanacak projenin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştığı belirtildi.

Projeye ilişkin bilgi verilen açıklamada, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında hayata geçirilen "Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı"nın, "İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar" bileşeni altında "Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı" uygulandığı ifade edildi.

Söz konusu programın sözleşme makamının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olduğuna yer verilen açıklamada, programın operasyon faydalanıcısının ise Milli Eğitim Bakanlığı olduğu aktarıldı.

Program kapsamında Mevlidi Nebi Anaokulunca yürütülen, "Geç Kalma! Okul Öncesi Eğitimde Özel Eğitimin Desteklenmesi Projesi"nin toplam bütçesinin 14 milyon 65 bin 685 avro olduğuna değinilen açıklamada, bu tutarın 1 milyon 531 bin 753 avrosunun Mevlidi Nebi Anaokulunun eş finansman katkısı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, projeyle Eskişehir'de bulunan anaokullarındaki özel gereksinimli çocukların eğitim kapasitelerinin artırılmasının hedeflendiği duyuruldu.