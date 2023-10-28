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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Reyhan'dan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü mesajı

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 11:54 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:54
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Reyhan'dan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü mesajı
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Reyhan, mesajında, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

        Günün, birlik, beraberliği güçlendirme günü olduğunu vurgulayan Reyhan, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet'imizin temel değerlerine bağlılıkla, özgürlük, adalet, ve demokrasiyi daha da yükseltme taahhüdüyle, milletçe büyük bir aidiyet duygusu içindeyiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm vatandaşlarımızın bir araya gelip bayrağımızı gururla dalgalandırdığı, coşku dolu bir gün olmalıdır. Geleceğe umutla bakarken, geçmişimizin mirasını da saygıyla anmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Dil, din, ırk, mezhep farklılıklarına bakmaksızın bütün vatandaşlarının hak ve özgürlüğünü esas almaktadır. Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde, birlik, beraberlik içinde çalışma kararlılığımızı yineleyerek, Türkiye Yüzyılı'nı yaşatmanın azmi, çabası ve heyecanı içindeyiz.

        Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize saygılarımı sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

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