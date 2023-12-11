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        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'de jandarma ve polis ekiplerince 4-11 Aralık'ta uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 14:28 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:04
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        Eskişehir'de asayiş
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        Eskişehir'de jandarma ve polis ekiplerince 4-11 Aralık'ta uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 7 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçu kapsamında Eskişehir L Tipi Kapalı Cezaevi girişinde meydana gelen olayda 3 şüpheliye işlem yaptı. Ekiplerin çalışmasıyla gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan başka bir olayda ise 1 şüpheliye işlem yapıldı. 1 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Meydana gelen olaylarda, bir miktar sentetik uyuşturucu madde ile 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 4-11 Aralık'ta yapılan çalışmalarda ise 36 olayda 57 şüpheliye işlem yapıldı. 6 şüpheli adli makamlarca tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere toplamda 51 şüpheli serbest bırakıldı.

        Çalışmalarda, 28 gram esrar, 110 sentetik hap, 604 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar kokain, 9 fişek, 3 hassas terazi, av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

        - Trafik denetimi yapıldı

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 4-10 Aralık tarihlerinde icra edilen trafik denetimlerinde, 4 bin 352 sürücü ve araç kontrol edildi. Trafik kurallarına riayet etmediği tespit edilen 335 sürücüye 646 bin 431 lira trafik idari para cezası kesildi.

        42 araç trafikten men edildi ve alkollü araç kullandığı tespit edilen 9 sürücünün belgesi geri alındı.

        Aynı dönem içerisinde 108 vatandaşa da trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ile güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildi.

        - Okul servis araçları denetlendi

        Ekipler aynı dönemde 79 okul servis aracını kontrol etti. Kusurlu görülen 3 okul servis şoförüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 75'inci maddesinden 2 bin 853 lira para cezası uygulandı.

        Kontrollerde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 13 güvenli servis kullanım kartı dağıtıldı.

        Denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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