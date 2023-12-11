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        Eskişehir'de günübirlik konaklama hizmeti sunan tesisler ile araç kiralama firmaları denetlendi

        Eskişehir'de polis ekiplerince kentteki günübirlik konaklama hizmeti veren tesisler ve araç kiralayan firmalar kontrol edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 09:53 Güncelleme: 11.12.2023 - 09:53
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        Eskişehir'de günübirlik konaklama hizmeti sunan tesisler ile araç kiralama firmaları denetlendi
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        Eskişehir'de polis ekiplerince kentteki günübirlik konaklama hizmeti veren tesisler ve araç kiralayan firmalar kontrol edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bağlı 102 personelin katılımıyla kentteki 114 günübirlik konaklama hizmeti sunan tesis ve 108 araç kiralama faaliyetinde bulunan iş yeri denetlendi.

        Yapılan kontrollerde eksik veri gönderdiği anlaşılan Tepebaşı ilçesinde 9, Odunpazarı ilçesinde 2 tesise kayıt dışı müşteri tespit edilmesi sebebiyle tesis başına 29 bin 852 lira olmak üzere toplamda 328 bin 372 lira cezai işlem uygulandı.

        Ayrıca yapılan denetimlerde "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan aranan bir şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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