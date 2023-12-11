Eskişehir'de günübirlik konaklama hizmeti sunan tesisler ile araç kiralama firmaları denetlendi Eskişehir'de polis ekiplerince kentteki günübirlik konaklama hizmeti veren tesisler ve araç kiralayan firmalar kontrol edildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince kentteki günübirlik konaklama hizmeti veren tesisler ve araç kiralayan firmalar kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bağlı 102 personelin katılımıyla kentteki 114 günübirlik konaklama hizmeti sunan tesis ve 108 araç kiralama faaliyetinde bulunan iş yeri denetlendi.

Yapılan kontrollerde eksik veri gönderdiği anlaşılan Tepebaşı ilçesinde 9, Odunpazarı ilçesinde 2 tesise kayıt dışı müşteri tespit edilmesi sebebiyle tesis başına 29 bin 852 lira olmak üzere toplamda 328 bin 372 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca yapılan denetimlerde "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan aranan bir şüpheli yakalandı.