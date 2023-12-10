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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eskişehir'de belediye başkan adaylarını açıkladı

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi partisinin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve iki ilçenin belediye başkan adaylarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 19:09 Güncelleme: 10.12.2023 - 19:16
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eskişehir'de belediye başkan adaylarını açıkladı
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi partisinin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve iki ilçenin belediye başkan adaylarını duyurdu.

        Bir dizi program kapsamında kente gelen Özdağ, Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Konferansı ve Belediye Başkan Adaylarının Tanıtım Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti.

        Konferansın ardından partisinin 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Eskişehir'deki belediye başkan adaylarını açıklayan Özdağ, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayının Oğuz Beki, Odunpazarı Belediye Başkan Adayının Selim Doruk ve Tepebaşı Belediye Başkan Adayının Dilek Bayraç olduğunu söyledi.

        Partisinin belediye başkan adayları için seçimde destek isteyen Özdağ, seçilmeleri halinde hayata geçirecekleri projelere ilişkin bilgiler verdi.

        Programda Zafer Partisi Eskişehir İl Bayram Bingöl ve partililer de yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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