Eskişehir'de "Hafızlık İcazet Merasimi" yapıldı

Eskişehir'de, İl Müftülüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Erkek Öğrenciler İçin Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi.

Reşadiye Camisi'ndeki törende, kentteki çeşitli Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim'i hıfzeden 45 erkek öğrenciye icazet belgeleri ile hediyeler verildi.

Vali Yardımcısı Salih Altun, programda yaptığı konuşmada, hafızlık vasfının büyük emek ve fedakarlıklarla elde edilebildiğini söyledi.

Bu çabada hafızların hocalarının ve ailelerinin de payı olduğunu kaydeden Altun, şunları dile getirdi:

"Ben de hem İl Milli Eğitim Müdürlüğünden hem de Müftülükten sorumlu vali yardımcısı olarak bu gururu yaşıyorum. Hem Müftülüğümüze hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze şükranlarımı sunuyorum. Hafızlık, büyük bir onur ve nişane. Siz, bir taraftan Kur'an'ı zihinlerinize ve gönüllerinize nakşederken diğer taraftan Kur'an ahlakıyla ahlaklanacak, Kur'an-ı Kerim'in güzelliklerini diğer insanlara anlatacak, yaşantınızda gösterecek ve Kur'an'ın güzelliklerini bütün insanlığa örnekleriyle ispat edecek kişilersiniz."

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin de hafızlığın devamlılığının önemini vurguladı.

Bu müessesenin canlı tutulması gerektiğini aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Eskiden '7'den 70'e' derdik. Diyanet İşleri Başkanlığı, şimdi 4-6 yaştan başlamak suretiyle ölünceye kadar herkese Kur'an öğrenme imkanı sunuyor. Camilerimizde, Kur'an kurslarımızda arzu edenler dilekçe vererek, 'Biz 15-20 kişi burada Kur'an öğrenmek istiyoruz' dediklerinde hemen Müftülüğümüz oraya bir görevli göndererek Kur'an'ı öğrenme imkanı sunuyor. Bugün bu kadar imkan varken Kur'an öğrenmeden dünyadan göçersek bunun hesabı biraz zor olur diye düşünüyorum."

Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz ise hafızlığın İslam tarihi boyunca kesintisiz sürdüğünü belirtti.

Hafızlığın önemine işaret eden Yılmaz, "Çünkü Cenabı Hak, Kur'an-ı Kerim'inde 'Kur'an'ın korunmuşluğu, Cenab-ı Hakk'ın garantörlüğünde, yeryüzünde hafızlar aracılığıyla devam edecektir. Bu eğitim sonsuza kadar sürecektir' buyuruyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız, Türkiye'mizde hafızlık eğitimlerinin lokomotifi olarak, kendisine yüklenmiş olan görevini en güzel şekliyle yerine getirmeye çalışıyor." dedi.

İl Müftüsü Bekir Gerek de Kur'an-ı Kerim Allah'ın büyük bir lütfu olduğuna değindi.

Odunpazarı İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman ile Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım'ın da yer aldığı törende İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın da katılımcılara hitap etti.