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        Eskişehir'de 28 düzensiz göçmen yakalandı

        Eskişehir'de polis tarafından yapılan operasyonlarda 28 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:47 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:47
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        Eskişehir'de 28 düzensiz göçmen yakalandı
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        Eskişehir'de polis tarafından yapılan operasyonlarda 28 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda 18-28 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 11'i Afganistan, 7'si Irak, 5'i Suriye, 2'si İran, birer de Rusya, Özbekistan ve Azerbaycan vatandaşı olmak üzere 28 düzensiz göçmen yakalandı.

        Bir şüpheliye insan kaçakçılığı iddiasıyla cezai işlem uygulandı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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