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        Evi sahte içki imalathanesine çevirmişler

        ESKİŞEHİR'de, imalathaneye çevirdikleri evde sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Evde, sahte bandrol, etil alkol, şişe kapakları ile alkol kitleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 12:17 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:20
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        Evi sahte içki imalathanesine çevirmişler
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        ESKİŞEHİR'de, imalathaneye çevirdikleri evde sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Evde, sahte bandrol, etil alkol, şişe kapakları ile alkol kitleri ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, imalathaneye çevirdikleri evde, sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen 4 şüpheliyi takibe aldı. Bir süre izlenen şüphelilere ait 4 ev, 3 araç ve 1 depoya baskın yapıldı. Aramalarda 961 sahte bandrol ve kapüşon, 100 litre etil alkol, 135 şişe kapağı, 122 alkol kiti, 99 boş şişe, 45 plastik tıpa, etiket, bandrol ve kapüşon yapımında kullanılan fön makinesi, pompalı tüfek, 12 kartuş, 4 şişe doldurma amaçlı ölçme kabı ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilip gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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