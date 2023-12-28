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        Eskişehir'de kaçak ve sahte alkol operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de, polis ekiplerince düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:15 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:24
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        Eskişehir'de kaçak ve sahte alkol operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'de, polis ekiplerince düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi halk sağlığının korunması amacıyla operasyon gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda 4 ev, 3 araç ve bir depoda yapılan aramalarda, 961 bandrol, 100 litre etil alkol, 135 kapak, 122 alkol kiti, 99 boş şişe, 45 plastik tıpa, 12 kartuş, 4 ölçü kabı, pompalı tüfek ile bandrol yapımında kullanılan makine ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 zanlıdan biri, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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