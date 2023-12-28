Eskişehir'de kaçak ve sahte alkol operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Eskişehir'de, polis ekiplerince düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de, polis ekiplerince düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi halk sağlığının korunması amacıyla operasyon gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 4 ev, 3 araç ve bir depoda yapılan aramalarda, 961 bandrol, 100 litre etil alkol, 135 kapak, 122 alkol kiti, 99 boş şişe, 45 plastik tıpa, 12 kartuş, 4 ölçü kabı, pompalı tüfek ile bandrol yapımında kullanılan makine ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlıdan biri, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.