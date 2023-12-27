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        Eskişehir'de sanayi sitesinin "Hatice abla"sı 13 yıldır ızgara başında köfte pişiriyor

        ATAHAN GEZER - Eskişehir'de, sanayi sitesindeki iş yerinde 2010 yılından bu yana köftecilik yapan Hatice Karagöz, haftanın 6 günü sabahtan akşama kadar eşi ve kadın çalışanlarıyla esnafa hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 11:39 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:47
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        Eskişehir'de sanayi sitesinin "Hatice abla"sı 13 yıldır ızgara başında köfte pişiriyor
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        ATAHAN GEZER - Eskişehir'de, sanayi sitesindeki iş yerinde 2010 yılından bu yana köftecilik yapan Hatice Karagöz, haftanın 6 günü sabahtan akşama kadar eşi ve kadın çalışanlarıyla esnafa hizmet veriyor.

        Özel bir şirketteki muhasebecilik görevinden 2009'da emekliye ayrılan 60 yaşındaki Karagöz, eşi Ahmet Karagöz'ün de PTT'den emekli olmasıyla köftecilikle uğraşan aile büyüklerinden ilham alarak bu sektöre yönelmeye karar verdi.

        Teksan Sanayi Sitesi'ndeki işletmesini 2010 yılında faaliyete geçiren, o günden bu yana haftanın 6 günü sabah saat 09.00'dan akşam 19.00'a kadar ızgara başında olan Karagöz, esnaf tarafından "Hatice abla" olarak tanınıyor.

        Tek çocuk annesi Hatice Karagöz, AA muhabirine, emekliliklerinin ardından eşiyle çalışmaya devam etmek istediklerini söyledi.

        Üretime katılmanın kendisine iyi geldiğini belirten Karagöz, şunları anlattı:

        "Ailemizde önceden köftecilik yapanlar vardı. Biz de 'Nasıl olsa emekliyiz, başlayalım' dedik. Bu şekilde başladık, 13 yıldır da aynı yerde devam ediyoruz. Esnafın yaklaşımı gayet güzel, benim de onlara karşı öyle. Bana bir anne, abla gibi davranıyorlar. İki kadın arkadaşımız da var. Onlar da ızgarada ve imalatta duruyor, servis yapıyor. Üçümüz de her aşamada varız. Sabah 09.00'dan 19.00'a kadar buradayız. Pazar hariç her gün açığız. Esnaf harici dışarıdan gelen müşteriler de köftemizin tadını seviyorlar ve devamlı geliyorlar. Özellikle öğle saatleri yoğun oluyor."

        Karagöz, bazı müşterilerin ızgara başında kadın çalışan görünce şaşırdıklarını dile getirdi.

        Kendisinden esinlenen bazı kadınların da iş hayatına atıldığını ifade eden Karagöz, "Kimisi halen çalışmaya devam ediyor. Kadınlar kendilerine her konuda güvensinler. Eğer 'eşitlik' diyorsak bunu her konuda yapabiliriz. Başaracaklarına inanıyorum. Yeter ki hedeflerini belirlesinler ve o yolda yürümeye devam etsinler. Allah sağlık verdiği sürece mesleğimi devam ettirmek istiyorum." diye konuştu.

        - "Eşimle gurur duyuyorum"

        Ahmet Karagöz de eşinin yıllardır kendisine destek olduğunu kaydetti.

        Birbirlerine yardım ettiklerini kaydeden Karagöz, "Eşimle gurur duyuyorum. Burası sanayi bölgesi olmasına rağmen ızgara başında kadın gördüklerinde memnun oluyorlar. Kadının olduğu yerde temizliğin ve geriye kalan her şeyin daha iyi olduğunu söylüyorlar. Kadın müşterilerim de var. Geliyorlar, gidiyorlar. 'Dükkanın içi ne kadar temiz, kadın olduğu çok belli. Bir kadının elinden köfte, ızgara yemek daha farklı' diyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

        Yaklaşık 8 yıldır Karagöz'ün müşterisi olan Emre Özdemir ise haftada 3-4 gün buraya uğradığını belirtti.

        Karagöz'ün "anne köftesi" yaptığını anlatan Özdemir, "Kendisinin hanımefendi olması burada bir ayrıcalık. Lezzet ve temizlik bakımından güven verdiği için genelde Hatice ablayı tercih ediyoruz. Kendisine 'sanayinin Hatice ablası ve annesi' diyebiliriz. Zaten onu tanımayan yok. Bizim için çok kıymetli." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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