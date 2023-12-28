Eskişehir'de Rus uyruklu eşini öldüren sanığın yargılanması sürüyor

Eskişehir'de, Rus uyruklu eşi Elena Samsanova'yı bıçakla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü celseye tutuklu sanık Atila Sarıhan (50), taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri katıldı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Tepebaşı ilçesinde 31 Mart'ta, Uluönder Mahallesi Ümran Sokağı'nda bir apartmanda yaşayan Rus uyruklu Elena Samsanova (55) ile eşi Atila Sarıhan arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Sarıhan, evde bulunan bıçakla eşi Samsanova'yı bıçakla yaralamıştı.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti. Gözaltına alınan Atila Sarıhan ise tutuklanmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Atila Sarıhan'ın, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadın olan eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.