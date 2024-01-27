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        Nebi Hatipoğlu, Cumhur İttifakı Eskişehir Buluşması'na katıldı

        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, "Cumhur İttifakı Eskişehir Buluşması"nda il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 09:56 Güncelleme: 27.01.2024 - 09:58
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        Nebi Hatipoğlu, Cumhur İttifakı Eskişehir Buluşması'na katıldı
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        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, "Cumhur İttifakı Eskişehir Buluşması"nda il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

        İttifak partilerinin Eskişehir yönetimleri ve gençlik kolları üyeleriyle bir araya gelen Nebioğlu, teşkilat mensuplarının alkış ve tezahüratlarıyla karşılandı.

        Kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ederek, davetlilerle sohbet eden Hatipoğlu, Cumhur İttifakı'nın birlikteliğinin önemini vurguladı.

        Hatipoğlu, "Eskişehir’de belediyecilik hizmet yapma konusunda uykuya dalmıştır. Bu kenti uykudan uyandırmak ve kalkındırmak Cumhur İttifakı'na düşüyor. Görüyorum ki Cumhur İttifakı'na gönül veren herkes burada. Hiç şüphesiz bu birlikteliğin gücüyle kazanacağız. Allah'ın izniyle hep beraber çalışacağız, hep beraber kazanacağız ve Eskişehir'e nasıl hizmet edileceğini göstereceğiz. Bu seçimlerde tüm gönül dostlarımızı var gücüyle sahada görmek istiyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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