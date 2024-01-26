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        Eskişehir'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Eskişehir'de, üzerinde ruhsatsız tabanca ile fişekleri ele geçirilen şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 17:16 Güncelleme: 26.01.2024 - 17:17
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        Eskişehir'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Eskişehir'de, üzerinde ruhsatsız tabanca ile fişekleri ele geçirilen şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı ilçesinde suç ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışma başlattı.

        Çalışmalarda yakalanan şüpheli Z.Ç'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ile 8 fişek bulundu.

        Zanlı hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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