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        Eskişehir Adliyesi ile Elbistan Adliyesi "kardeş adliye" oldu

        Eskişehir Adliyesi, Adalet Bakanlığınca 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan Kardeş Adliye Projesi kapsamında Elbistan Adliyesiyle "kardeş adliye" olarak belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 14:34 Güncelleme: 03.02.2024 - 14:38
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        Eskişehir Adliyesi ile Elbistan Adliyesi "kardeş adliye" oldu
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        Eskişehir Adliyesi, Adalet Bakanlığınca 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan Kardeş Adliye Projesi kapsamında Elbistan Adliyesiyle "kardeş adliye" olarak belirlendi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, depremlerden sonra Eskişehir'den Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine giden 11 yargı mensubu, bölgede adli hizmetlerin yürütülmesine destek oldu.

        Eskişehir Adliyesi personelince Elbistan Adliyesi çalışanlarına bağışlanan 450 bin lira, ilçede görevli Adalet Bakanlığı çalışanlarının, yakınlarının ve depremzedelerin ihtiyaçlarının temininde kullanıldı.

        Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Soner Çitfçioğlu ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, ilçede görevli yargı çalışanlarını, yakınlarını ve Eskişehirli hayırsever bir iş insanınca oluşturulan 54 hanenin yaşadığı konteyner kenti ziyaret etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Personel Genel Müdürü Kuloğlu, bölgedeki gayretli çalışmalarından dolayı Eskişehir Adliyesi personeline teşekkürlerini iletti.

        Kardeş Adliye Projesi ile 85 adliyeye destek olduklarını belirten Kuloğlu, "Elbistan Adliyesi ile Eskişehir Adliyesi arasında kurulan kardeşlik bağının günden güne güçlenmesi ve yaraların birlikte sarılması, Kardeş Adliye projesinin ne kadar önemli bir çalışma olduğunu gözler önüne seriyor. Allah yaşanan acıları bir daha milletimize yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Sarı ile Adalet Komisyonu Başkanı Rıdvan Oğuz da aralarındaki kardeşlik bağının önemine dikkati çekerek projeyi hayata geçirilmesine vesile olan Adalet Bakanlığı personelini tebrik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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