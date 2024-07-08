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        Sarıcakaya'da "Sera Örtüsü ve Solarizasyon Örtüsü Teslim Töreni" gerçekleştirildi

        Sera Örtüsü ve Solarizasyon Örtüsü Teslim Töreni, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un katılımıyla Sarıcakaya ilçesinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 14:36 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:36
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        Sarıcakaya'da "Sera Örtüsü ve Solarizasyon Örtüsü Teslim Töreni" gerçekleştirildi
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        Sera Örtüsü ve Solarizasyon Örtüsü Teslim Töreni, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un katılımıyla Sarıcakaya ilçesinde gerçekleştirildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi çalışması kapsamında hazırlanan Eskişehir'de Sera Naylonlarını Yeniliyoruz Projesi Sarıcakaya'da yapılan törenle hayata geçti.

        Törene Vali Aksoy'un yanı sıra Sarıcakaya Kaymakamı Tarık Orhan, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da katıldı.

        Bakanlık tarafından sağlanan 5 milyon lira bütçe ile Tepebaşı'nda 33, Mihalgazi'de 87 ve Sarıcakaya'da 105 olmak üzere Eskişehir'de toplam 225 çiftçinin serasını yenileyeceği projede çiftçiler törende hazır bulundu.

        Tören, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş'ün konuşmalarıyla başladı.

        Gümüş'ün ardından söz alan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye'nin sahip olduğu hektar alanı ile dünya genelinde dördüncü sırada olduğuna değinerek, sera sebzeciliğinin 45 yıllık geçmişinin bulunduğuna işaret etti.

        Toplam sebze üretiminin yüzde 25'inin seralardan elde edildiğini belirten Aksoy, Eskişehir'de ise bu oranın yüzde 19 olduğunu belirtti.

        Aksoy, seracılıkta katedilmesi gereken daha fazla yolun bulunduğunu kaydederken, "Bu konuda çiftçilerimiz hangi desteği istiyorlarsa biz destek olmaya hazırız. Gençlerimiz tarımla buluşsunlar. Üretim işi, her şeyden önce güzel bir iş. Tarım, her ülkenin önem ve destek verdiği, kendi kendine yetmeye çalıştığı, başkasına muhtaç olmamaya çalıştığı, ihracat yapıp gelir elde etmeye çalıştığı önemli bir alan. İlimiz açısından baktığımızda, sahip olduğu toprağın yüzde 41’i tarıma ayrılmış bir toprak. 560 bin hektar, tarım için ayrılmış bir alan. 210 bin hektar alanda sulu tarım yapıyoruz. İnşallah yapımı devam eden ve planlanan baraj ve göletlerle bu miktarı 38 bin hektar daha artırmış olacağız" diye konuştu.

        Sarıcakaya'nın seracılık ve sebze yetiştirme konusunda verimli arazilere sahip olduğuna değinen Aksoy, İstanbul'da tüketilen yeşil sebzelerin Sarıcaka ve Mihalgazi ilçelerinden gittiği için gurur duyduklarını söyledi.

        Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "2023 yılında Türkiye’de toplam üretiminin yüzde 76’sı olan 30 bin 110 ton roka üreterek Türkiye birincisi olduk. Aynı şekilde Türkiye toplam üretiminin yüzde 36’sı olan 3 bin 910 ton tere üretimiyle yine birinciyiz. Bin 63 ton dereotu, 12 bin 699 ton maydanoz, bin 853 ton semizotu ve 13 bin 400 ton taze soğan üreterek Türkiye ikincisi olduk, 4 bin 15 tonluk brokoli üretimimizle de Türkiye’de yedinci sıradayız. Bugünkü buluşmamızda olduğu gibi her zaman sizlerin yanındayız. Üretim sizden, destek bizden. İlimizde bulunan seralarımızda toplam 88 bin 405 ton sebze ve bazı tıbbi bitkiler yetiştiriliyor. Ayrıca fide üretimi de yapılıyor. 2023 yılında Sarıcakaya ilçemizde 2 bin 482 dekar seradan 42 bin 410 ton ürün elde edildi. Mihalgazi ilçemizde de bin 966 dekar seradan 25 bin 740 ton üretim gerçekleştirildi. Bu ilçelerimizi 853 dekar sera alanı ve 13 bin 333 ton üretimle Tepebaşı ilçemiz takip ediyor. Mahmudiye ilçemizde ise 106 dekar jeotermal serada 5 bin 724 ton üretim gerçekleştirildi."

        Konuşmaların ardından hibe almaya hak kazanan çiftçilere hibe sözleşmeleri takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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