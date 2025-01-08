Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'ndeki tüm işlemler çevrim içi yapılacak

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nde başlatılan "Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi" üzerinden öğrenciler tüm işlemlerini çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencilerinin, tüm işlemlerini Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden çevrim içi olarak kolayca gerçekleştirebildiği belirtildi.

Kayıt yenileme, belge alma ve diğer işlemlerin, mobil cihazlardan, bilgisayarlardan veya tabletlerden 7 gün 24 saat esasına göre hızlı ve pratik bir şekilde yapılabildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, öğrencilerin ders kitaplarına ve ders kitaplarından üretilen farklı formatlardaki dijital öğrenme malzemelerine erişimini sağlayan öğrenme yönetim sistemi ANADOLUM eKampüs'ün yanı sıra kayıt süreçleri, sınav sonuç ve not bilgileri, sınav merkezi seçimi, staj ve uygulama dersleri gibi tüm işlemlerin çevrim içi yürütüldüğü 'Açıköğretim Bilgi Sistemi' ile modern ve hızlı bir şekilde öğrenim hizmetlerini öğrencileriyle buluşturuyor."