        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de kuvvetli rüzgarın devirdiği duvar 6 araca zarar verdi

        Eskişehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle metruk binanın çatı duvarının devrilmesi sonucu park halindeki 6 araçta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 14:18 Güncelleme: 08.01.2026 - 14:27
        Eskişehir'de kuvvetli rüzgarın devirdiği duvar 6 araca zarar verdi
        Eskişehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle metruk binanın çatı duvarının devrilmesi sonucu park halindeki 6 araçta hasar oluştu.

        Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'ta bulunan bir otoparkın yan tarafındaki metruk binanın çatı duvarı kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi.

        Otoparkta park halinde bulunan araçların üzerine düşen duvar, 6 otomobile zarar verdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri inceleme yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

