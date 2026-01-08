Habertürk
        Eskişehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi

        Eskişehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi

        Eskişehir'de kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 12:40 Güncelleme: 08.01.2026 - 12:40
        Eskişehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi
        Eskişehir'de kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte sabah etkisini göstermeye başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle kentin çeşitli noktalarında bazı ağaçlar devrildi.

        Tepebaşı ilçesi İsmet İnönü-1 Caddesi'ndeki boş bir arazinin etrafını çeviren bariyerler, fırtınanın etkisiyle eğildi.

        Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayaların yürümekte zorlandığı görüldü.

        Esnaf, iş yerlerinin önündeki malzemeleri rüzgardan etkilenmemesi için taşıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

