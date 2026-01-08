Eskişehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi
Eskişehir'de kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah etkisini göstermeye başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle kentin çeşitli noktalarında bazı ağaçlar devrildi.
Tepebaşı ilçesi İsmet İnönü-1 Caddesi'ndeki boş bir arazinin etrafını çeviren bariyerler, fırtınanın etkisiyle eğildi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayaların yürümekte zorlandığı görüldü.
Esnaf, iş yerlerinin önündeki malzemeleri rüzgardan etkilenmemesi için taşıdı.
