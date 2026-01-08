Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Anadolu Tarım İşletmesi, damızlık sığır yetiştiriciliğiyle de hayvancılığa katkı sunuyor

        YAVUZ EMRAH SEVER - Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir'deki Anadolu Tarım İşletmesi, esmer ırkı damızlık sığır yetiştiriciliğiyle de hayvancılığa katkı veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 11:20 Güncelleme: 08.01.2026 - 11:20
        Anadolu Tarım İşletmesi, damızlık sığır yetiştiriciliğiyle de hayvancılığa katkı sunuyor
        YAVUZ EMRAH SEVER - Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir'deki Anadolu Tarım İşletmesi, esmer ırkı damızlık sığır yetiştiriciliğiyle de hayvancılığa katkı veriyor.

        Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesinde safkan Arap atı, esmer ırkı sığır ve tiftik keçisi yetiştiriciliğinin yanı sıra 2021 yılı itibarıyla et verimi yüksek ve kalitesi yüksek olan Anadolu merinosu ırkı damızlık küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılıyor.

        İşletmede bulunan toplam 2 bin 700 sığırın bakımı, alanında uzman personel tarafından yürütülen çalışmalarla günlük olarak titizlikle takip ediliyor.

        Yüksek verimli, sağlıklı, üstün vasıflı esmer ırkı damızlık sığırların yetiştiriciliğinin yapıldığı işletmenin hayvancılık tesislerinde, aynı zamanda yüksek kaliteye sahip süt üretimi de gerçekleştiriliyor.

        Tesislerde yetiştiriciliği yapılan esmer ırkı damızlık süt sığırlarının satışı sayesinde üreticilerin bu alandaki taleplerine yanıt veriliyor.

        Üreticinin bu talebini karşılamak amacıyla işletmede üretilen damızlık sığırların sayısının artırılması için çalışmalar sürüyor.

        - "Şu anda 1250 baş ana kadroyla damızlık yetiştiriciliği yapılıyor"

        Anadolu Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Yılmaz, AA muhabirine, işletmenin bölgede 44 bin 844 dekar alanda faaliyetlerini yürüttüğünü söyledi.

        İşletmede safkan Arap atı ve esmer ırkı damızlık süt sığırı ile damızlık Anadolu merinosu koyun yetiştiriciliği ve gen kaynakları koruma altına alınan tiftik keçisi yetiştiriciliği yaptıklarını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

        "İşletmemizde şu anda toplam 1250 baş ana kadroyla damızlık yetiştiriciliği yapılıyor. Yıllık ortalama 400 baş civarında damızlık hayvan dağıtımı yapılmaktadır. Bu sayıyı artırma gayreti içerisindeyiz. Ülke hayvancılığına sığırcılık anlamında ciddi katkılarımız mevcuttur. Günlük 20 ton civarında süt üretimimiz vardır. Sığırlarımız 'orta' dediğimiz hem sütçü hem ırkçılığa yakın bir hayvan çeşididir. Sütümüzün kalitesi yüksektir."

        - "2026 yılında 1200 baş buzağının doğması bekleniyor"

        İşletmenin Hayvancılık Şefi Semih Asarlı ise tesislerinde esmer ırkı montofon sığır yetiştiriciliği yapıldığını ifade etti.

        İşletmede toplam 2 bin 700 baş sığır varlığı olduğunu söyleyen Asarlı, şöyle devam etti:

        "İşletmemizde 2026 yılında toplam 1200 baş buzağının doğması hedeflenmektedir ayrıca yine yıl içerisinde toplam 7 bin 800 ton süt üretimi hedeflenmektedir. İşletmemizde 2 paralel sistem, 72 baş kapasiteli sağım sistemi bulunmaktadır. Günde 2 vardiyada 800 baş günlük hayvanın sağımı gerçekleştirilmektedir. Bunun dışında buzağı doğumlarımız devam etmektedir. Günlük doğan buzağılar, 3 gün boyunca 'kolostrum sütü' (sarımsı renkte, yüksek protein ve antikor içeren ilk anne sütü/ağız sütü) verildikten sonra ayrı bir bölmede tutulur. 3 günlük dönemden sonra buzağılar bireysel kulübelere alınarak 80 gün boyunca beslemesi gerçekleştirilir. 80 günlük olduktan sonra sütten kesilerek ayrı bölmeleri alınmaktadır."

        - "400 baş erkek buzağının satışı hedefleniyor"

        Talep eden üreticilere yıl içerisinde özellikle erkek esmer ırkı damızlık satışlarının gerçekleştirildiğini belirten Asarlı, "İşletmemizde özellikle dişi ve erkek hayvanlarda damızlık talebi yetiştiricilerimizden yoğun olarak gelmektedir. 2026 yılı içerisinde 400 baş erkek buzağının satışı hedefleniyor. Talep eden yetiştiricilerimize yıl içerisinde satışlarda yardımcı olmaktayız." ifadelerini kullandı.

