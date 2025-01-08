Eskişehir'de 5 hükümlü yakalandı

Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

31 Aralık-6 Ocak tarihlerinde Odunpazarı ve Tepebaşı ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, 4 bin 773 kişi ile 50 araç sorgulandı. Ekiplerce yapılan sorgulamalarda, 5 kişinin "mala zarar verme", "hırsızlık" ve "birden fazla kişi ile tehdit" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu belirlendi.