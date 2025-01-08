Eskişehir'de 5 hükümlü yakalandı
Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.
Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.
31 Aralık-6 Ocak tarihlerinde Odunpazarı ve Tepebaşı ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından çalışma yapıldı.
Çalışmalarda, 4 bin 773 kişi ile 50 araç sorgulandı. Ekiplerce yapılan sorgulamalarda, 5 kişinin "mala zarar verme", "hırsızlık" ve "birden fazla kişi ile tehdit" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu belirlendi.
Ayrıca 8 kişinin çeşitli suçlardan arandığı, 8 kişinin de yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.
Denetimlerde, bir miktar sentetik uyuşturucu, 6 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi, 2 aracın haciz yakalamalı olduğu anlaşıldı.
Aynı dönemde, Asayiş Şube Müdürlüğünce kentte bulunan kız öğrenci yurtları çevresinde yapılan uygulamalarda, 1193 kişi ve 367 araç sorgulandı.
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