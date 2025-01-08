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        Eskişehir'de 5 hükümlü yakalandı

        Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:20 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:20
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        Eskişehir'de 5 hükümlü yakalandı
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        Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

        31 Aralık-6 Ocak tarihlerinde Odunpazarı ve Tepebaşı ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından çalışma yapıldı.

        Çalışmalarda, 4 bin 773 kişi ile 50 araç sorgulandı. Ekiplerce yapılan sorgulamalarda, 5 kişinin "mala zarar verme", "hırsızlık" ve "birden fazla kişi ile tehdit" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu belirlendi.

        Ayrıca 8 kişinin çeşitli suçlardan arandığı, 8 kişinin de yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

        Denetimlerde, bir miktar sentetik uyuşturucu, 6 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi, 2 aracın haciz yakalamalı olduğu anlaşıldı.

        Aynı dönemde, Asayiş Şube Müdürlüğünce kentte bulunan kız öğrenci yurtları çevresinde yapılan uygulamalarda, 1193 kişi ve 367 araç sorgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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