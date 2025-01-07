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        Anadolu Üniversitesi öğrencilerine ücretsiz ikram uygulaması başlattı

        Anadolu Üniversitesi, Yunus Emre Kampüsü Merkez Kütüphane'de öğrencilere yönelik ücretsiz çorba, çay ve kahve ikramı uygulaması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 11:34 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:36
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        Anadolu Üniversitesi öğrencilerine ücretsiz ikram uygulaması başlattı
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        Anadolu Üniversitesi, Yunus Emre Kampüsü Merkez Kütüphane'de öğrencilere yönelik ücretsiz çorba, çay ve kahve ikramı uygulaması başlatıldı.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi personeli tarafından kütüphanede ders çalışan öğrenci ve araştırmacılara 23.00 ila 01.00 saatleri arasında ücretsiz çorba, çay ve kahve ikramı yapılıyor.

        Kütüphanede gece saatlerinde eğitim ve araştırmalarını sürdüren öğrencilere, çorba, çay ve kahve ikramıyla bir mola imkanı sağlıyor.

        Öğrencilerin akademik başarılarını desteklemeyi ve onların daha verimli bir çalışma ortamına sahip olmalarını sağlamayı amaçlayan ikramlardan faydalanan İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi Çağrı Durhan ise gece geç saatlere kadar kütüphanede yoğun bir şekilde çalıştıklarını, üniversitelerinin sağladığı böylesi desteklerin moral kaynağı olduğunu bildirdi.

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        Galeri

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