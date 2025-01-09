Eskişehir'de, 10 metrelik yükseklikten düşen kadın yaralandı

ESKİŞEHİR'de iddiaya göre, iki arkadaşıyla beraber alkol aldığı sırada 10 metrelik yükseklikten düşen Ayşenur Y., yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Kırsal Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, şehir manzarasının olduğu yolun kenarında iki arkadaşıyla birlikte alkol alan Ayşenur Y., dengesini kaybederek yaklaşık 10 metrelik tepeden yuvarlandı. Toprak zemine düşen Ayşenur Y. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılan Ayşenur Y., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşenur Y.'nin iki arkadaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.