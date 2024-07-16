Eskişehir'de Yossak Deresi Sel Kapanı'nda çalışmalar devam ediyor

Temelden yüksekliği 19,5 metre ve su depolama kapasitesi 260 bin metreküp olan sel kapanı işi kapsamında gövde sıyırma kazıları, içme suyu derivasyonu, rölekasyon yolu, cebri boru imalatlarının tamamlandığını belirten Balta, "Dipsavak betonu imalatı çalışmaları devam etmektedir. Homojen kil dolgu gövde, derivasyon, dolu savak, ulaşım yolları ve bu yollara ait sanat yapıları imalatlarının tamamlanarak işin 2025 yılında tamamlanması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

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