Eskişehir'de aranan 39 kişi yakalandı

Bu kapsamda 2-9 Ocak tarihlerinde sorumluluk bölgesinde icra edilen faaliyetlerde, 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 2,5-10 yıl hapis cezası bulunan 4 ve 0-5 yıl arası hapis cezasına çarptırılan 33 olmak üzere çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen toplam 39 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın huzur ve güven ortamı içerisinde hayatlarını devam ettirmesi, tesis edilen mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması ve aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, haklarında arama kararı bulunan 39 kişi yakalandı.

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