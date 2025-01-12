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        Eskişehir'de aranan 39 kişi yakalandı

        Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, haklarında arama kararı bulunan 39 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 15:30 Güncelleme: 12.01.2025 - 15:38
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        Eskişehir'de aranan 39 kişi yakalandı
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        Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, haklarında arama kararı bulunan 39 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın huzur ve güven ortamı içerisinde hayatlarını devam ettirmesi, tesis edilen mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması ve aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda 2-9 Ocak tarihlerinde sorumluluk bölgesinde icra edilen faaliyetlerde, 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 2,5-10 yıl hapis cezası bulunan 4 ve 0-5 yıl arası hapis cezasına çarptırılan 33 olmak üzere çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen toplam 39 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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