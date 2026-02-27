Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Eskişehir'de iftar programında konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "AK Parti demek, hizmet demek. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 20:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Eskişehir'de iftar programında konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "AK Parti demek, hizmet demek. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

        Yumaklı, Dede Korkut Parkı'nda gerçekleştirilen AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı İftar Programı'nda ramazanın hayırlı ve mübarek, Gazze'de ve diğer coğrafyalardaki bütün mazlum halkların kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

        Son 23 yılda Eskişehir'e sadece tarım, orman ve su alanlarında yaklaşık 80 milyar liralık yatırımın yapıldığını belirten Yumaklı, "Sadece 172 su tesisi hizmete alındı. Allah nasip ederse bu yıl 300'ün üzerinde su ve sulama tesisini hizmete alacağız." diye konuştu.

        Yumaklı, geçen yıl orman yangınlarında hayatını kaybedenler için dua istedi.

        Eskişehir'e yapılan yatırımlara değinen Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

        "2 milyar lira maliyetli Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması'nı bu yıl bitireceğiz, 44 bin dönümlük bir alanı sulayacak. Yerleşim yerlerini taşkından korumak için 3 tesisi bitirip hizmete alacağız. Eskişehir'e içme ve sulama suyu sağlayan Karacaşehir regülatörünün yeniden yapılması işini, önümüzdeki yıl tamamlamış olacağız. Alpagut Göleti, 2 bin 700 dönümlük alanı sulayacak. Bunu da önümüzdeki sene hizmete almış olacağız. AK Parti demek, hizmet demek. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz."

        AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın da konuşma yaptığı programa TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil ve partililer katıldı.

        Bakan Yumaklı, iftar programı öncesi AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek anı defterini imzaladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bakan Yumaklı, gençlerle birlikte "Kabe'de Hacılar" ilahisini söyledi
        Bakan Yumaklı, gençlerle birlikte "Kabe'de Hacılar" ilahisini söyledi
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Eskişehir'de TMO hizmet binasının açılışında...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Eskişehir'de TMO hizmet binasının açılışında...
        Bakan Yumaklı, Eskişehir'de
        Bakan Yumaklı, Eskişehir'de
        Bakan Yumaklı, Eskişehir'de TMO'nun yeni binasını açılışını gerçekleştirdi
        Bakan Yumaklı, Eskişehir'de TMO'nun yeni binasını açılışını gerçekleştirdi
        Bakan Yumaklı'dan Eskişehir Valiliği'ne ziyaret
        Bakan Yumaklı'dan Eskişehir Valiliği'ne ziyaret
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Eskişehir'de konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Eskişehir'de konuştu: