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        Taciz iddiasıyla gözaltına alınan ilçe müftüsü tutuklandı

        ESKİŞEHİR'de, din dersine girdiği N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 16:30 Güncelleme: 12.01.2025 - 16:35
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        Taciz iddiasıyla gözaltına alınan ilçe müftüsü tutuklandı
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        ESKİŞEHİR’de, din dersine girdiği N.A. (12) adlı kız öğrenciye cinsel içerikli mesajlar attığı iddiasıyla gözaltına alınan Beylikova İlçe Müftüsü İshak Yıldırım tutuklandı.

        Beylikova İlçe Müftüsü İshak Yıldırım, din derslerine girdiği Seyitgazi ilçesi İmam Hatip Orta Okulu’nda iddiaya göre kız öğrencisi N.A.’ya cinsel içerikli mesajlar gönderdi. N.A.’nın durumu anlatması üzerine ailesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yıldırım, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan İshak Yıldırım, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        İTİRAZ ÜZERİNE YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın karara itirazı üzerine Yıldırım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Yeniden gözaltına alınan İshak Yıldırım, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Soruşturma sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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