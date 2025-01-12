Taciz iddiasıyla gözaltına alınan ilçe müftüsü tutuklandı

Beylikova İlçe Müftüsü İshak Yıldırım, din derslerine girdiği Seyitgazi ilçesi İmam Hatip Orta Okulu’nda iddiaya göre kız öğrencisi N.A.’ya cinsel içerikli mesajlar gönderdi. N.A.’nın durumu anlatması üzerine ailesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yıldırım, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan İshak Yıldırım, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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