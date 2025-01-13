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        Eskişehir'de çukura düşen köpek kurtarıldı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düştüğü çukurda çamura saplanan köpek, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 09:56 Güncelleme: 13.01.2025 - 09:59
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        Eskişehir'de çukura düşen köpek kurtarıldı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düştüğü çukurda çamura saplanan köpek, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

        İlçeye bağlı Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde bulunan bir kiremit fabrikasındaki çamur dolu çukura düşen köpeğin bulunduğu yerde hareket edemediğini gören çevredekiler durumu ekiplere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin uzun süren çalışmalarının ardından köpek, çamur dolu çukurdan güvenli bir şekilde kurtarıldı.

        Sağlık durumu iyi olan köpek, fabrika yetkililerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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