        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de kaybolan 12 yaşındaki çocuk için arama çalışması yapılıyor

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde fırına gitmek için evinden çıkan 12 yaşındaki çocuk kayboldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 18:04 Güncelleme: 27.12.2025 - 18:04
        Eskişehir'de kaybolan 12 yaşındaki çocuk için arama çalışması yapılıyor
        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde fırına gitmek için evinden çıkan 12 yaşındaki çocuk kayboldu.

        Şirintepe Mahallesi Seyman Sokak'ta sabah fırına gitmek için çıktığı evine dönmeyen Muhammet Miraç Yılmaz'ın yakınları, durumu polise bildirdi.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yılmaz'ı bulmak için çalışma başlatıldı.

        Polis, Yılmaz'ın yaşadığı binanın güvenlik kamerası kayıtlarından, 12 yaşındaki çocuğun fırının önünden geçerek uzaklaştığını belirledi.

        Yılmaz'ı arama çalışmaları sürdürülüyor.

