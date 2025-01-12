Eskişehir'de cinsel taciz ve istismar iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında "Çocuğa karşı cinsel taciz ve sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

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