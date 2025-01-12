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        Eskişehir'de cinsel taciz ve istismar iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Eskişehir'de cinsel taciz ve istismar iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 16:21 Güncelleme: 12.01.2025 - 16:23
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        Eskişehir'de cinsel taciz ve istismar iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Eskişehir'de cinsel taciz ve istismar iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli İ.Y'nin, Seyitgazi ilçesinde yaşı küçük mağdur N.A'ya cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlattı.

        Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında "Çocuğa karşı cinsel taciz ve sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

        Polis ekiplerince yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusu sonrası tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan İ.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

        Başsavcılığın itirazı üzerine İ.Y. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

        Ekiplerce yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İ.Y, buradaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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