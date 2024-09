Eskişehir'de hayırsever iş adamının yaptırdığı Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulu törenle açıldı

Eskişehir Valiliği ile iş adamı Avni Ongurlar tarafından imzalanan protokol kapsamında Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulunun açılış töreni gerçekleştirildi.

Avni Ongurlar tarafından annesi merhum emekli öğretmen Hacı Hatice Ongurlar anısına yaptırılan 32 dersliğe sahip okulun açılış programı, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, törende, eğitime devlet yatırımlarının yanı sıra hayırseverlerin de yatırım yapmasının önemine işaret ederek, iş insanlarının eğitim alanında rol almalarını kıymetli olduğunu söyledi.

Eğitimin tüm toplumun seferberlik ruhuyla hareket ederek kazanacağı bir dava olduğunu belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Devletimizin yatırımlarının yanı sıra hayırseverlerimizin katkılarıyla Eskişehir eğitimde daha iyi bir noktaya taşınmıştır. Eskişehir ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla Türkiye ortalamasında iyi bir konumdadır. Eğitim cehaletten, geri kalmışlıktan, bilimsel ve kültürel esarette kurtuluş demektir. Öyle ki 'Ongur' kelimesi de 'kurtuluş' demektir. Ongurlar ailesinin sunduğu katkı bir bakıma çocuklarımızın kurtuluşuna destek olacaktır. Her çocuk biriciktir ve yücedir. Her çocuk bizim geleceğimiz, güvencemiz ve ikinci yüzyılımıza emanetimizdir. Okullarımız bizi biz yapan değerlerin öğretildiği yerlerdir. Okullar her şeyden önce en yüce değer olan insanlığın, insan olmanın, sevginin öğretildiği yerlerdir. İlimiz eğitimine maddi manevi destekte bulunan, sosyal sorumluluğu görev edinen, çocuklarımızın eğitimine katkı sunan kıymetli hayırseverlerimizin varlığı bizlere daima güç vermektedir."