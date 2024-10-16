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        AK Parti Eskişehir teşkilatı vatandaşların taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletecek

        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere tüm ilçelerde sandık kurarak vatandaşların sorun ve taleplerini kayıt altına alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 09:44 Güncelleme: 16.10.2024 - 09:50
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        AK Parti Eskişehir teşkilatı vatandaşların taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletecek
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere tüm ilçelerde sandık kurarak vatandaşların sorun ve taleplerini kayıt altına alacak.

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, gazetecilere, partilerinin kongre sürecini bu hafta sonu İnönü ilçesinden başlatacaklarını söyledi.

        Partilerinde istişare kültürünün önemli olduğunu vurgulayan Albayrak, "81 ilimizde olduğu gibi bizler de güzel şehrimiz Eskişehir'de AK Parti teşkilatları olarak 20 Ekim Pazar günü İnönü ilçemizden kongre sürecimiz için Bismillah diyeceğiz." ifadesini kullandı.

        Kongre süreçlerinin partilerinde bayram havasında geçtiğini dile getiren Albayrak, "Bizler de 14 ilçemizde kongrelerimizi başlatacağız. Kongre süreçlerimize gerek Eskişehir merkezde gerekse bütün dış ilçelerimizde tüm halkımızı, tüm vatandaşlarımızı kongrelerimize davet ediyoruz. Kongreler bizim düğünlerimizdir. Kongrelerimize halkımızın, vatandaşımızın katılmasını arzu ediyoruz. 8. Olağan Kongremizin öncelikle ülkemize, şehrimize ve ilçelerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

        Eskişehir'in tüm ilçelerinde sandık kurulacağını ve vatandaşların talep ve sorunlarını yazılı olarak alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceklerini anlatan Albayrak, şunları kaydetti:

        "8. Olağan Kongre süreci kapsamında Genel Merkezimizin de talepleri doğrultusunda her ilçe meydanında kongre tarihi yaklaştıkça Cumhurbaşkanı'mıza iletilmek üzere birer sandık koyacağız. Bu sandıklarda vatandaşımız, Cumhurbaşkanı'mıza iletmek istediği sorun, öneri ve talebini kapalı zarfa koyacak. Bu zarflar toplanıp genel merkezimize gönderilerek Cumhurbaşkanı'mıza sunulacak. Hemşehrilerimizden kurulacak olan meydanlardaki sandıklara katılıp isteklerini, taleplerini yazmasını istiyoruz. Daha sonraki süreçte de delegelerimize de keza yine aynı kapalı zarf üzerinden sorular soracağız. Delegelerimiz bu soruları cevaplandıktan sonra biz de aynı şekilde cevapları kapalı zarf şeklinde yine Cumhurbaşkanı'mıza göndereceğiz. Kongre sürecimiz Eskişehir'imiz için hayırlı olsun." dedi.

        Albayrak'a, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı ve AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın ile partililer eşlik etti.

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