1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu'nda "Erasmus Günleri" etkinliği yapıldı

Proje ile öğretmen ve öğrenciler, ulus ötesi fiziksel hareketlilikler yaparak çevrim içi toplantılarla bir araya geldi.

Okulun, "Erasmus+ KA210 Okul Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar Projeleri" kapsamında Letonya, Romanya ve İtalya'dan ortaklarla yürüttüğü "A School For Everyone" projesinde kapsayıcı eğitimle ilgili eş zamanlı etkinlikler gerçekleştirildi.

Patenli öğrencilerin gösterisi ve geleneksel çocuk oyunlarından oluşan şenlikte renkli görüntüler yaşandı. Paydaşların Erasmus+ programı ile ilgili farkındalığının artırılması amaçlanan şenlikte, öğrenciler geleneksel çocuk oyunları ile eğlendi.

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