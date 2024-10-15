Eskişehir Yeni Stadyumu'nun Eskişehirspor'a yeniden tahsisi için protokol imzalandı

Eskişehir Yeni Stadyumu'nun, Eskişehirspor Kulübüne yeniden tahsis edilmesi amacıyla hazırlanan protokol törenle imzalandı.

Eskişehir Yeni Stadyumu'ndaki imza töreninde konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor'un daha önce iç saha maçlarını yaptığı Atatürk Stadyumu'nun hem depreme dayanıklı olmaması hem de şartları karşılamaması nedeniyle yıktırılmasının ardından hükümet tarafından şu anki muazzam stadyumun şehre hediye edildiğini söyledi.

Hatipoğlu, eski stadyumun yıkımının tamamlanmasının ardından hükümetin bu alanda Millet Bahçesi niteliğinde büyük bir yeşil alan kazandırdığını vurguladı.

Kulübün eksiklerini de sezonun devre arasında tamamlayacaklarını kaydeden Hatipoğlu, "Futbolcu olarak da bir eksiğimiz olduğu takdirde tamamlayacağız. Bir üst lige bu sene hep beraber inşallah çıkacağız. Kulüp başkanımıza, yönetim kurulumuza, futbolcularımıza güvenimiz sonsuz. Bizde elimizden gelen ne varsa bugünkü koşullarda hem şahsım hem de hükümetimiz adına her türlü desteğe açığız." diye konuştu.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok ise stadyumun kulübe tahsisiyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığına ciddi borç yükü bulunduğunu dile getirdi.