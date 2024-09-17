AK Parti İl Başkanı Albayrak, Büyükşehir Belediyesinin Stratejik Planı'nı değerlendirdi
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin 2025-2029 Stratejik Planı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin 2025-2029 Stratejik Planı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.
Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir'de deprem gerçeğinin nihayet idrak edilmeye başlandığını belirtti.
Gürhan Albayrak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Söyleye söyleye nihayet 25 yıl sonra da olsa Eskişehir'de deprem gerçeği olduğunu Büyükşehir Belediyemize idrak ettirmeye başladık. 2019-2023 yıllarında kentsel dönüşüme ayrılan kaynak bütçenin yalnızca yüzde 1 iken, 2025-2029 yıllarında kentsel dönüşüme ayrılan bütçe nihayet yüzde 19,93 olarak belirlendi. Bu konuda belediyemize tam destek veriyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ayşe Ünlüce'ye 25 yıldır süren yanlışa son verdiği için teşekkür ediyorum. Eskişehirli hemşehrilerimiz adına önümüzdeki sürecin takipçisi olacağımızı özellikle belirtmek isterim. Sürekli polemik konusu olan ve bir türlü teslim edilemeyen Gündoğdu Mahallemizdeki 24 daire hikayesine dönmemesi en büyük temennimiz ve arzumuz."
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