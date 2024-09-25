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        Eskişehir'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3 sanık yargılanıyor

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki kavgada 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına neden olan sanıkların yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 10:46 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:46
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        Eskişehir'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3 sanık yargılanıyor
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki kavgada 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına neden olan sanıkların yargılanmasına devam edildi.

        Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Burak Z. (27) ve Tunahan Z. (23) ile olayda hayatını kaybeden Fatih Bayar'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Faruk Y. (17) ise duruşma salonuna gelmedi.

        Sanık Tunahan Z, maktul Fatih Bayar'ın olay sırasında kendisine küfrettiğini öne sürerek, "İlk vuran da kendisiydi. Geçen celse ailesinin baskısıyla bu durumu söyleyemedim. Çok pişmanım, keşke bu olay yaşanmasaydı." dedi.

        Baba Mehmet Bayar ise oğlunun 18 bıçak darbesiyle öldürüldüğünü dile getirerek, 3 sanığın ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

        Anne Ayşe Bayar da sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, Faruk Y'nin de tutuklu yargılanmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, Ulusal Kriminal Bürodan gelecek raporun beklenmesine ve sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Odunpazarı ilçesinde 21 Ocak 2024'te iki grup arasında yan bakma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, Fatih Bayar (37) ve arkadaşı Yasin T. bıçakla yaralanmış, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayar, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Hafif yaralanan Yasin T. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliler Burak Z, Tunahan Z. ve Faruk Y'yi saklandıkları adreste yakalamıştı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan Burak Z. ve Tunahan Z. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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