Eskişehir'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3 sanık yargılanıyor

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki kavgada 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına neden olan sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Burak Z. (27) ve Tunahan Z. (23) ile olayda hayatını kaybeden Fatih Bayar'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Faruk Y. (17) ise duruşma salonuna gelmedi.

Sanık Tunahan Z, maktul Fatih Bayar'ın olay sırasında kendisine küfrettiğini öne sürerek, "İlk vuran da kendisiydi. Geçen celse ailesinin baskısıyla bu durumu söyleyemedim. Çok pişmanım, keşke bu olay yaşanmasaydı." dedi.

Baba Mehmet Bayar ise oğlunun 18 bıçak darbesiyle öldürüldüğünü dile getirerek, 3 sanığın ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi. Anne Ayşe Bayar da sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, Faruk Y'nin de tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Ulusal Kriminal Bürodan gelecek raporun beklenmesine ve sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - Olay Odunpazarı ilçesinde 21 Ocak 2024'te iki grup arasında yan bakma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, Fatih Bayar (37) ve arkadaşı Yasin T. bıçakla yaralanmış, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayar, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.