Eskişehir'de trafik kurallarını ihlal eden 1655 sürücüye ceza verildi
Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik denetiminde 1655 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik denetiminde 1655 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Trafik Denetleme Şubesi ekipleri 18-25 Eylül tarihlerinde denetim yaptı.
Denetimlerde, 20 araç sürücüsünün abart egzozlu araç kullandığı, 242 sürücünün yasak olan yerlerde durakladığı, 1393 aracın taşıt yolu üzerinde park edildiği belirlendi.
Trafik ekipleri, kural ihlali yapan söz konusu sürücüler hakkında idari para cezası tutanağı düzenledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.